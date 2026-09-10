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La Micro-Folie fête ses 1 an ! – Concours-atelier, Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Micro-Folie Epinay-sur-Seine · Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Micro-Folie Epinay-sur-Seine
Adresse
35 rue de Paris 93800 Epinay-sur-Seine
Ville
93800 Épinay-sur-Seine
Département
Seine-Saint-Denis

La Micro-Folie fête ses 1 an ! – Concours-atelier Samedi 19 septembre, 15h00 Micro-Folie Epinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Zoom sur la Cathédrale Notre Dame de Paris avec un concours de construction de la façade de Notre-Dame de Paris en Kapla par groupe ou en famille.

Micro-Folie Epinay-sur-Seine 35 rue de Paris 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
Zoom sur la Cathédrale Notre Dame de Paris avec un concours de construction de la façade de Notre-Dame de Paris en Kapla par groupe ou en famille.

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