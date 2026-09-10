La micro-Folie « Fête ses 1 an ! », Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Micro-Folie Epinay-sur-Seine · Épinay-sur-Seine
Informations pratiques
La micro-Folie « Fête ses 1 an ! » Samedi 19 septembre, 14h15 Micro-Folie Epinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Avec un zoom sur l’église Notre-Dame de Paris, découvrez les différents documentaires, exposition et ateliers autour de la thématique présentés dans le musée numérique, dans l’espace réalité virtuel et Fab Lab.
De 14h15 à 16h, un documentaire ARTE sera diffusé sur l’église Notre Dame de Paris.
Micro-Folie Epinay-sur-Seine 35 rue de Paris 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
Exposition, atelier, projection
À voir aussi à Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
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