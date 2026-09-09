La Micro-Folie fête ses 1 an ! – Présentation du « Stryge », Micro-Folie Epinay-sur-Seine, Épinay-sur-Seine

Informations pratiques

La Micro-Folie fête ses 1 an ! – Présentation du « Stryge » Samedi 19 septembre, 16h00 Micro-Folie Epinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Zoom sur la Cathédrale Notre Dame de Paris avec une présentation du « Stryge », de Charles Nègre.

Micro-Folie Epinay-sur-Seine 35 rue de Paris 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0149719898 »}]

Zoom sur la Cathédrale Notre Dame de Paris avec une présentation du « Stryge », de Charles Nègre.