La Mine bleue, La Mine bleue, Segré-en-Anjou Bleu

Informations pratiques

La Mine bleue Dimanche 20 septembre, 10h00 La Mine bleue Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Site unique en Europe, la Mine Bleue vous propose une aventure insolite à 126m sous terre ! En plein cœur de l’ancien site minier, la visite guidée dans les galeries et les chambres d’extraction vous invite à un véritable voyage dans le passé. Pas à pas, vous découvrirez l’origine de l’ardoise,

ses techniques d’exploitation et plus largement la vie de ces hommes qui ont extrait et remonté la pierre bleue au début du 20ème siècle. En surface, dans la continuité de la visite, vous découvrirez les grandes étapes de confection d’une ardoise selon les méthodes d’autrefois : débiter, querner, fendre et rondir, sont autant de mots avec lesquels vous pourrez vous familiariser, démonstration à l’appui.

Dimanche // 9h45 à 19h

• Visite guidée à 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h et 16h45

• Durée : 2h à 2h30

• 14 € par adulte – 12 € pour les 12-17 ans – 10€ pour les 4-11 ans – Gratuité pour les moins de 4 ans

• Jauge limitée – Réservation obligatoire

Se présenter 15 min avant la visite

02 41 94 39 69 ou sur www.laminebleue.com

La Mine bleue , 500 Route de la Gâtelière, Noyant-la-Gravoyère, 49520 SEGRE EN ANJOU BLEU Segré-en-Anjou Bleu 49520 Noyant-la-Gravoyère Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 94 39 69 http://www.laminebleue.com [{« link »: « http://www.laminebleue.com »}] Au cœur de l’Anjou bleu, découvrez la Mine Bleue, un site unique en Europe avec une visite guidée à 126 mètres sous terre !

Site unique en Europe, la Mine Bleue vous propose une aventure insolite à 126 mètres sous terre ! Un parcours pédestre avec environ 200 marches où les chaussures confortables sont vivement conseillées !

En plein cœur de l’ancien site minier, la visite guidée dans les galeries et chambres d’extraction vous invite à un véritable voyage dans le passé. Pas à pas au cœur d’un site à température constante de 13°C, vous découvrirez l’origine de l’ardoise, ses techniques d’exploitation et plus largement, la vie de ces hommes qui ont extrait et remonté la pierre bleue au début du 20e siècle.

En surface, dans la continuité de la visite, vous découvrirez les grandes étapes de confection d’une ardoise selon les méthodes d’autrefois. Débiter, querner, fendre et rondir, sont autant de mots avec lesquels vous pourrez vous familiariser, démonstration à l’appui.

Site unique en Europe, la Mine Bleue vous propose une aventure insolite à 126m sous terre ! En plein cœur de l’ancien site minier, la visite guidée dans les galeries et les chambres d’extraction vous…

©Gwladys Fougeron