LA MISÉRABLE Soissons

Soissons

LA MISÉRABLE

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

La Misérable, c’est la mise en lumière de l’ombre de Victor Hugo, Juliette

Drouet, qui raconte 50 ans d’un amour fou et d’une emprise réciproque.

C’est la docilité d’une femme indocile qui s’est chargée d’accompagner le

plus grand poète de tous les temps pour qu’il aille au bout de son oeuvre.

Juliette est son héroïne, sa muse, sa passion, sa copiste, son inspiratrice,

mais aussi sa prisonnière. Victor l’enferme dans une chambre de bonne

pendant 14 ans pour ne l’avoir rien qu’à lui. Elle lui écrira des milliers de

lettres pendant sa captivité, tout en restant son éternel soutien, dévouée

corps et âme.

Deux êtres inséparables bercés par un amour secret et obsessionnel,

pour le meilleur et pour le pire !

Julie Depardieu a décidé d’incarner le personnage de Juliette, 140 ans

plus tard, pour nous raconter son histoire que personne n’a jamais voulu

écouter et nous livrer tous leurs secrets d’alcôve.

La Misérable, c’est la mise en lumière de l’ombre de Victor Hugo, Juliette

Drouet, qui raconte 50 ans d’un amour fou et d’une emprise réciproque.

C’est la docilité d’une femme indocile qui s’est chargée d’accompagner le

plus grand poète de tous les temps pour qu’il aille au bout de son oeuvre.

Juliette est son héroïne, sa muse, sa passion, sa copiste, son inspiratrice,

mais aussi sa prisonnière. Victor l’enferme dans une chambre de bonne

pendant 14 ans pour ne l’avoir rien qu’à lui. Elle lui écrira des milliers de

lettres pendant sa captivité, tout en restant son éternel soutien, dévouée

corps et âme.

Deux êtres inséparables bercés par un amour secret et obsessionnel,

pour le meilleur et pour le pire !

Julie Depardieu a décidé d’incarner le personnage de Juliette, 140 ans

plus tard, pour nous raconter son histoire que personne n’a jamais voulu

écouter et nous livrer tous leurs secrets d’alcôve. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

*La Misérable* sheds light on the woman in Victor Hugo’s shadow, Juliette

Drouet, recounting 50 years of passionate love and mutual dependence.

It is the docility of a headstrong woman who took it upon herself to support the

greatest poet of all time so that he could complete his life’s work.

Juliette is his heroine, his muse, his passion, his scribe, his source of inspiration,

but also his prisoner. Victor locked her away in a maid’s room

for 14 years so he could have her all to himself. She will write him thousands of

letters during her captivity, while remaining his eternal support, devoted

body and soul.

Two inseparable souls bound by a secret and obsessive love,

for better or for worse!

Julie Depardieu has decided to embody the character of Juliette, 140 years

later, to tell us her story—one that no one ever wanted

to hear—and to reveal all their hidden secrets.

L’événement LA MISÉRABLE Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois