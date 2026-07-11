La Misérable Yutz

Informations pratiques

Yutz

La Misérable

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

27

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10 22:30:00

Date(s) :

2026-12-10

La Misérable, c’est la mise en lumière de l’ombre de Victor Hugo, Juliette Drouet, qui raconte 50 ans d’un amour fou et d’une emprise réciproque.

C’est la docilité d’une femme indocile qui s’est chargée d’accompagner le plus grand poète de tous les temps pour qu’il aille au bout de son œuvre. Juliette est son héroïne, sa muse, sa passion, sa copiste, son inspiratrice, mais aussi sa prisonnière. Victor, l’enferme dans une chambre de bonne pendant 14 ans pour ne l’avoir rien qu’à lui. Elle lui écrira des milliers de lettres, pendant sa captivité, tout en restant son éternel soutien, dévouée corps et âme. Deux êtres inséparables bercés par un amour secret et obsessionnel, pour le meilleur et pour le pire !

Julie Depardieu incarne le personnage de Juliette, 140 ans plus tard, pour nous raconter son histoire que personne n’a jamais voulu écouter et nous livrer tous leurs secrets d’alcôve.Tout public

27 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

*La Misérable* sheds light on the shadow of Victor Hugo—Juliette Drouet—and recounts 50 years of passionate love and mutual dependence.

It is the docility of a rebellious woman who took it upon herself to support the greatest poet of all time so that he could complete his life’s work. Juliette is his heroine, his muse, his passion, his scribe, his source of inspiration—but also his prisoner. Victor locked her away in a maid’s room for 14 years so he could have her all to himself. She will write him thousands of letters during her captivity, all the while remaining his eternal support, devoted body and soul. Two inseparable souls, bound by a secret and obsessive love—for better or for worse!

Julie Depardieu plays the role of Juliette, 140 years later, to tell us her story—one that no one ever wanted to hear—and reveal all their hidden secrets.

L’événement La Misérable Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME