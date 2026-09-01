La mobilité dans tous ses états Châteauneuf-de-Galaure
dimanche 20 septembre 2026 · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Châteauneuf-de-Galaure
La mobilité dans tous ses états
Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir la mobilité sous toutes ses formes lors de la Semaine Européenne de la mobilité. Au programme thé dansant, balades en calèche, essais et démonstrations, jeux-questions et animations pour enfants sur la sécurité routière.
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Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 59 29 35
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English :
Come discover mobility in all its forms during European Mobility Week. On the agenda: a dance party, horse-drawn carriage rides, test drives and demonstrations, trivia games, and activities for children focused on road safety.
L’événement La mobilité dans tous ses états Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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