Informations pratiques

Châteauneuf-de-Galaure

La mobilité dans tous ses états

Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir la mobilité sous toutes ses formes lors de la Semaine Européenne de la mobilité. Au programme thé dansant, balades en calèche, essais et démonstrations, jeux-questions et animations pour enfants sur la sécurité routière.

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Place des Cordeliers Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 59 29 35

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English :

Come discover mobility in all its forms during European Mobility Week. On the agenda: a dance party, horse-drawn carriage rides, test drives and demonstrations, trivia games, and activities for children focused on road safety.

L’événement La mobilité dans tous ses états Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche