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Visite du Prieuré de Charrière, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure

samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Charrière · Châteauneuf-de-Galaure

Visite du Prieuré de Charrière, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Prieuré de Charrière
Adresse
1125 route de Charrière 26330 Châteauneuf de Galaure
Ville
26330 Châteauneuf-de-Galaure
Département
Drôme
Tarif
Groupe de 20 personnes

Visite du Prieuré de Charrière Samedi 19 septembre, 10h00 Prieuré de Charrière Drôme

Groupe de 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite d’une demi heure, hors chapelle où se deroulent des conférences (voir autres évènements)
Départ toutes les 1/2 heures
Guide Costumé
Atelier d’animation enfants pendant la visite

Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière 26330 Châteauneuf de Galaure Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0781517211 https://prieuredecharriere.fr/ Prieuré bénédiction puis franciscain, vendu comme bien national à la révolution et en rénovation par la commune et l’association dpuis 1998. Parking, toilettes
Visite d’une demi heure, hors chapelle où se deroulent des conférences (voir autres évènements)

©patrimoine castelneuvois

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