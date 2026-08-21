Visite du Prieuré de Charrière, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure
samedi 19 septembre 2026 · Prieuré de Charrière · Châteauneuf-de-Galaure
Informations pratiques
Visite du Prieuré de Charrière Samedi 19 septembre, 10h00 Prieuré de Charrière Drôme
Groupe de 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Visite d’une demi heure, hors chapelle où se deroulent des conférences (voir autres évènements)
Départ toutes les 1/2 heures
Guide Costumé
Atelier d’animation enfants pendant la visite
Prieuré de Charrière 1125 route de Charrière 26330 Châteauneuf de Galaure Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0781517211 https://prieuredecharriere.fr/ Prieuré bénédiction puis franciscain, vendu comme bien national à la révolution et en rénovation par la commune et l’association dpuis 1998. Parking, toilettes
Visite d’une demi heure, hors chapelle où se deroulent des conférences (voir autres évènements)
©patrimoine castelneuvois
À voir aussi à Châteauneuf-de-Galaure (Drôme)
- Pianocéan Châteauneuf-de-Galaure 15 septembre 2026
- Atelier créatif pour les enfants Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 19 septembre 2026
- Visite guidée Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 19 septembre 2026
- Atelier Biodiversité en danger, du constat à l’action Prieuré de Charrière Châteauneuf-de-Galaure 19 septembre 2026
- Animations Enfants, Prieuré de Charrière, Châteauneuf-de-Galaure 19 septembre 2026