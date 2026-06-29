La Moine Express Salle d’activités et de loisirs du Val de Moine Cholet vendredi 9 octobre 2026.

Cholet

La Moine Express

Salle d’activités et de loisirs du Val de Moine 65 Avenue du Lac Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Course à pied semi nocturne, 1 ou 2 boucles de 8,5km en nature le long de la moine, en solo ou duo. .

Salle d’activités et de loisirs du Val de Moine 65 Avenue du Lac Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 58 77 58 cholet@asptt.com

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English :

L’événement La Moine Express Cholet a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Choletais