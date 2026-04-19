La montée des idées fascistes en Europe avant la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy
La montée des idées fascistes en Europe avant la Seconde Guerre mondiale Mémorial de la Shoah de Drancy Drancy dimanche 5 juillet 2026.
Cette rencontre propose d’explorer les mécanismes de radicalisation, de banalisation et d’adhésion qui ont marqué l’entre-deux-guerres, en croisant histoire politique, culturelle et analyse des discours.
En présence d’Anne Quinchon‑Caudal, germaniste, maîtresse de conférences à l’université Paris Dauphine et chercheuse, et de Nicolas Patin, historien, maître de conférences à l’université Bordeaux-Montaigne.
Animée par Eduardo Castillo.
Comment des discours extrémistes ont-ils pu s’imposer dans l’Europe des années 1920 et 1930 ? Par quels mots, quelles images et quels relais médiatiques les idéologies fascistes se diffusent-elles jusqu’à devenir des forces politiques majeures ?
Le dimanche 05 juillet 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-05T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-05T14:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy
https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/double-rencontre-la-montee-des-idees-fascistes-en-europe-avant-la-seconde-guerre-mondiale +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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