LA MONTPELLIER REINE

Montpellier Hérault

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Montpellier solidaire contre le cancer du sein

Chaque année, Montpellier se mobilise avec des actions fortes comme l’opération Octobre Rose et la course caritative Montpellier Reine, prévue cette année le dimanche 31 mai 2026.

Le thème Back to the Run les années 80

Organisée par l’association La Montpellier Reine a du cœur ., cette nouvelle édition invite marcheurs et coureurs à un parcours de 4,8 km au départ des jardins du Peyrou et accessible à tous.

En 2025, la Montpellier Reine a rassemblé 11 000 participants et récolté 150 000 € pour la lutte contre le cancer du sein. Depuis sa création, plus d’un million d’euros ont été reversés à des associations comme la Ligue contre le Cancer, l’ICM, le MIS et le CHU de Montpellier.

L’événement se déroulera traditionnellement au départ du Jardin du Peyrou.

Voici le déroulé prévisionnel de cette matinée festive

►09h Ouverture du village partenaires et retrait des derniers dossards

►10h30 Discours officiels et sensibilisation

►10h45 Échauffement collectif en musique pour réveiller les muscles

►11h Départ de la course

►12h Remise des chèques aux associations bénéficiaires

Inscriptions en ligne

Tarifs indicatifs 20€ (adulte) et 15€ (étudiants et -18 ans)

Le Kit Chaque inscription donne droit au célèbre t-shirt rose de l’édition, devenu un véritable objet de collection.

Challenge par équipe Vous pouvez vous inscrire seul ou créer un groupe (entreprise, famille, école) pour tenter de remporter le trophée de l’équipe la plus nombreuse. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 61 24 00 78

English :

Montpellier in solidarity against breast cancer

Every year, Montpellier rallies to the cause with major initiatives such as the Pink October campaign and the Montpellier Reine charity race, scheduled this year for Sunday May 31, 2026.

