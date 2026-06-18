LA MORT VOUS VA SI BIEN (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse
LA MORT VOUS VA SI BIEN (CINÉMA EN PLEIN AIR) LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE Toulouse vendredi 31 juillet 2026.
Toulouse
LA MORT VOUS VA SI BIEN (CINÉMA EN PLEIN AIR)
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Une soirée film en plein air, ça vous tente ?
Synopsis
Deux femmes, une écrivaine ratée et une actrice médiocre. Leur terrible rivalité et leur quête du physique parfait les poussent jusqu’aux extrêmes. Bruce Willis, pris en sandwich entre Meryl Streep et Goldie Hawn, et Robert Zemeckis (bien épaulé par ses deux scénaristes Martin Donovan et David Koepp) se payent le tout-Hollywood avec une comédie macabre, survoltée, déjantée et furieusement camp ! Le grotesque de la jeunesse éternelle, l’hypocrisie et la chirurgie esthétique vécus au quotidien par celles et ceux qui les pratiquent. De quoi guérir définitivement du désir d’éternité.
Robert Zemeckis, 1992. USA. 105 min. Coul. DCP. VOSTF. 7.5 .
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE 69 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 30 10
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English :
How about an open-air film evening?
L’événement LA MORT VOUS VA SI BIEN (CINÉMA EN PLEIN AIR) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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