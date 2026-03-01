La mue de l’Yeuse #9 | Portes ouvertes L’Yeuse Châteaubernard
La mue de l’Yeuse #9 | Portes ouvertes L’Yeuse Châteaubernard dimanche 15 mars 2026.
La mue de l’Yeuse #9 | Portes ouvertes
L’Yeuse 65, rue de Bellevue Châteaubernard Charente
Mais qui a encore peint sur les mur ?
L’Yeuse accueille des graffeurs en résidence artistique avec l’association Eprouvette. Après 4 jours en immersion, venez découvrir la nouvelle collection.
L’Yeuse 65, rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 82 60 reservations@yeuse.fr
English :
Who’s been painting on the walls again?
L’Yeuse welcomes graffiti artists in artistic residency with the Eprouvette association. After 4 days of immersion, come and discover the new collection.
