La mue de l’Yeuse #9 | Portes ouvertes L’Yeuse Châteaubernard

La mue de l’Yeuse #9 | Portes ouvertes

L’Yeuse 65, rue de Bellevue Châteaubernard Charente

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15 15:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Mais qui a encore peint sur les mur ?

L’Yeuse accueille des graffeurs en résidence artistique avec l’association Eprouvette. Après 4 jours en immersion, venez découvrir la nouvelle collection.

L’Yeuse 65, rue de Bellevue Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 82 60 reservations@yeuse.fr

English :

Who’s been painting on the walls again?

L’Yeuse welcomes graffiti artists in artistic residency with the Eprouvette association. After 4 days of immersion, come and discover the new collection.

