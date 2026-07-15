Informations pratiques

Thionville

La Musique de Sapeurs-Pompiers de Thionville

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2027-01-24 15:00:00

fin : 2027-01-24 17:00:00

Date(s) :

2027-01-24

La Musique de Sapeurs-Pompiers de Thionville organise son traditionnel concert au Théâtre. Cette année, il aura lieu le 24 janvier 2027, l’occasion pour le public et pour les musiciens de partager ensemble un excellent concert.

Au programme, des pièces dynamiques, des musiques de films, des classiques de la musique militaire ainsi que des œuvres plus modernes en batterie-fanfare et quelques surprises concoctées par les chefs. À ne manquer sous aucun prétexte !Tout public

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30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

The Thionville Fire Department Band is organizing its traditional concert at the Theater. This year, it will take place on January 24, 2027—an opportunity for the audience and the musicians to enjoy an excellent concert together.

The program features dynamic pieces, film scores, military music classics, as well as more modern works for marching band and a few surprises put together by the conductors. Don’t miss it under any circumstances!

L’événement La Musique de Sapeurs-Pompiers de Thionville Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME