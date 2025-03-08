La musique de Wimereux Concert d’automne Wimereux
La musique de Wimereux Concert d’automne Wimereux dimanche 8 novembre 2026.
Wimereux
La musique de Wimereux Concert d’automne
Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2025-03-08
Date(s) :
2026-11-08
La Musique de Wimereux propose un concert pour célébrer le printemps.
Les Jardins de La Baie Saint jean sera l’endroit idéal .
Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60
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English :
L’événement La musique de Wimereux Concert d’automne Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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