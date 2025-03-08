Wimereux

La musique de Wimereux Concert d’automne

Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2025-03-08

Date(s) :

2026-11-08

La Musique de Wimereux propose un concert pour célébrer le printemps.

Les Jardins de La Baie Saint jean sera l’endroit idéal .

Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 47 60

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English :

L’événement La musique de Wimereux Concert d’automne Wimereux a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale