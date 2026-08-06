La musique fait son cinéma Rue de Verdun Surgères

Informations pratiques

Surgères

La musique fait son cinéma

Rue de Verdun Castel Park Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Venez assister au concert de l’Orchestre d’Harmonie de Surgères. Vous découvrirez de nombreuses musiques de film pour célébrer le Centenaire du cinéma Le Palace.

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Rue de Verdun Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

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English :

Come see the Surgères Wind Orchestra in concert. You’ll enjoy a variety of film scores to celebrate the 100th anniversary of the Le Palace cinema.

L’événement La musique fait son cinéma Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin