La musique fait son cinéma Rue de Verdun Surgères
vendredi 18 décembre 2026 · Rue de Verdun · Surgères
Informations pratiques
Surgères
La musique fait son cinéma
Rue de Verdun Castel Park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Venez assister au concert de l’Orchestre d’Harmonie de Surgères. Vous découvrirez de nombreuses musiques de film pour célébrer le Centenaire du cinéma Le Palace.
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Rue de Verdun Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr
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English :
Come see the Surgères Wind Orchestra in concert. You’ll enjoy a variety of film scores to celebrate the 100th anniversary of the Le Palace cinema.
L’événement La musique fait son cinéma Surgères a été mis à jour le 2026-08-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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