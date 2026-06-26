« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Jardin Louis Blanc PARIS vendredi 10 juillet 2026.

Jouer la lumière / La musique pour habiter la Ville – musique et médiation

Découverte et présentation des instruments, temps d’échanges spontanés avec les artistes, et temps d’écoute musicale d’extraits des Variations Goldberg de JS Bach.

Ensemble Les Illuminations:

Aurélie Allexandre d’Albronn violoncelle et direction artistique

Iris Scialom violon

Lou Chang alto

En partenariat avec la Maison du Canal et la Ville de Paris

Jouer la lumière:

Rencontre musicale autour des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach par l’Ensemble Les Illuminations en trio à cordes.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 17h00 à 21h00

gratuit Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00

Jardin Louis Blanc 4 – 6 Rue Louis Blanc 75010 PARIS



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