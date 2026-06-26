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« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Jardin Louis Blanc PARIS

« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Jardin Louis Blanc PARIS

« La musique pour habiter la ville » / Musique et médiation Jardin Louis Blanc PARIS vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Jardin Louis Blanc

Adresse : 4 - 6 Rue Louis Blanc

Ville : 75010 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Jouer la lumière / La musique pour habiter la Ville musique et médiation

Découverte et présentation des instruments, temps d’échanges spontanés avec les artistes, et temps d’écoute musicale d’extraits des Variations Goldberg de JS Bach.

Ensemble Les Illuminations:

Aurélie Allexandre d’Albronn violoncelle et direction artistique

Iris Scialom violon

Lou Chang alto

En partenariat avec la Maison du Canal et la Ville de Paris

Jouer la lumière:
Rencontre musicale autour des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach par l’Ensemble Les Illuminations en trio à cordes.
Le vendredi 10 juillet 2026
de 17h00 à 21h00
gratuit Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T21:00:00+02:00

Jardin Louis Blanc 4 – 6 Rue Louis Blanc  75010 PARIS


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