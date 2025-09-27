La nature en automne champignons et fruits sauvages Pontarlier

La nature en automne champignons et fruits sauvages

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Organisé par la société d’histoire naturelle du Haut Doubs.

L’exposition La nature en automne champignons et botanique présente les champignons, les fleurs et fruits d’automne présents dans notre région, mais également des photos et des documents sur des différents thèmes naturalistes. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 12 31 j-c.robbe@wanadoo.fr

