La nature en automne champignons et fruits sauvages Pontarlier
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:00:00
2026-09-26 2026-09-27
Organisé par la société d’histoire naturelle du Haut Doubs.
L’exposition La nature en automne champignons et botanique présente les champignons, les fleurs et fruits d’automne présents dans notre région, mais également des photos et des documents sur des différents thèmes naturalistes. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 12 31 j-c.robbe@wanadoo.fr
