La nature en hiver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne
La nature en hiver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne dimanche 6 décembre 2026.
Argentat-sur-Dordogne
La nature en hiver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat
avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 12:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Face aux frimas, la nature s’adapte…certains animaux hibernent, d’autres changent leurs mœurs ou migrent. Venez découvrir la vie de la biodiversité au coeur de l’hiver .
avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 21
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English : La nature en hiver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat
L’événement La nature en hiver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme
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