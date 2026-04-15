Argentat-sur-Dordogne

La nature en hiver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 12:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Face aux frimas, la nature s’adapte…certains animaux hibernent, d’autres changent leurs mœurs ou migrent. Venez découvrir la vie de la biodiversité au coeur de l’hiver .

avenue Lamartine Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 21

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English : La nature en hiver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat

L’événement La nature en hiver, à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2026-04-15 par Corrèze Tourisme