La nature et le vivant au prisme du Paraguay, Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage., Bordeaux
La nature et le vivant au prisme du Paraguay, Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage., Bordeaux jeudi 21 mai 2026.
La nature et le vivant au prisme du Paraguay Jeudi 21 mai, 17h30 Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage. Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T17:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T17:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:00:00+02:00
Par : Unité de Recherche AMERIBER, CEPIAL, l’Université Bordeaux-Montaigne et Université de Bordeaux
Lecture musicalisée “Poétique du Vivant”, à travers des poèmes en espagnol, guarani et français, par Manon Naro, Docteure, Université de Montpellier.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).
Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage. 35 avenue Abadie Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Lecture musicalisée “Poétique du Vivant” par Manon Naro. Lecture musicalisée Paraguay
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