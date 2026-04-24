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La nature et le vivant au prisme du Paraguay, Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage., Bordeaux

La nature et le vivant au prisme du Paraguay, Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage., Bordeaux

La nature et le vivant au prisme du Paraguay, Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage., Bordeaux vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage.

Adresse : 35 avenue Abadie

Ville : 33100 Bordeaux

Département : Gironde

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : Entrée libre

La nature et le vivant au prisme du Paraguay Vendredi 22 mai, 17h00 Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage. Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T17:00:00+02:00 – 2026-05-22T18:00:00+02:00

Par : Unité de Recherche AMERIBER, CEPIAL, l’Université Bordeaux-Montaigne et Université de Bordeaux.
Atelier “Les mots de la Nature en guarani” par Eugenia Espinoza, Manon Naro et Carmen Gauto (AMERIBER, CEPIAL).
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

Tech de Co-IUT de Bordeaux, Salle B201, Bâtiment B, 2ème étage. 35 avenue Abadie Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Atelier “Les mots de la Nature en guarani” Atelier SALC

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