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la nature modèle scientifique Bibliothèque Valeyre Paris

la nature modèle scientifique Bibliothèque Valeyre Paris

la nature modèle scientifique Bibliothèque Valeyre Paris samedi 10 octobre 2026.

Lieu : Bibliothèque Valeyre

Adresse : 24 rue Marguerite de Rochechouart

Ville : 75009 Paris

Département : Paris

Début : samedi 10 octobre 2026

Fin : samedi 10 octobre 2026

Tarif : <p>Réservation obligatoire par mail, téléphone ou sur place</p>

A travers des expériences scientifiques et des exemples concrets, l’observation du vivant nourrit la science et les inventions durables animé par l’association les Savants fous

un atelier scientifique pour comprendre comment la nature peut inspirer les sciences
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 11h30
gratuit

Réservation obligatoire par mail, téléphone ou sur place

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T11:30:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart  75009 Paris
+33142852756


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