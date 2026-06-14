la nature modèle scientifique Bibliothèque Valeyre Paris

A travers des expériences scientifiques et des exemples concrets, l’observation du vivant nourrit la science et les inventions durables animé par l’association les Savants fous

un atelier scientifique pour comprendre comment la nature peut inspirer les sciences

Le samedi 10 octobre 2026

de 11h00 à 11h30

gratuit

Réservation obligatoire par mail, téléphone ou sur place

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T11:30:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756



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