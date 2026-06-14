la nature modèle scientifique Bibliothèque Valeyre Paris
la nature modèle scientifique Bibliothèque Valeyre Paris samedi 10 octobre 2026.
A travers des expériences scientifiques et des exemples concrets, l’observation du vivant nourrit la science et les inventions durables animé par l’association les Savants fous
un atelier scientifique pour comprendre comment la nature peut inspirer les sciences
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h00 à 11h30
gratuit
Réservation obligatoire par mail, téléphone ou sur place
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T11:30:00+02:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Valeyre et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Concert de l’orchestre Elektra Église Saint-Eloi PARIS 14 juin 2026
- Roda Gira – Samba Nosso Encontro Studio de l’Ermitage Paris 14 juin 2026
- Aquaciné à la piscine Didot! Piscine Didot PARIS 14 juin 2026
- Carlos Napoles 5tet Le Melville Paris 14 juin 2026
- Jaguares Tropicales Les Eiders Paris 14 juin 2026