Informations pratiques

Champagnat

La Naute Grèn Sémé

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Un voyage vibrant du côté de l’Île de la Réunion !

Depuis 2006, Grèn Sémé cultive un jardin musical unique où les pulsations du maloya traditionnel rencontrent l’énergie du rock et les textures du dub. Mené par la voix et les percussions de Carlo De Sacco, le groupe invente une chanson inédite, profonde et habitée.

Leur univers a mûri au fil des albums et des collaborations prestigieuses, de Gaël Faye à Jean Lamoot (réalisateur pour Bashung ou Noir Désir). Aujourd’hui, l’électronique s’immisce dans leurs arrangements pour créer une “transe” moderne, à la fois festive et militante.

Des rythmes ternaires enivrants portés par de grosses basses et des synthétiseurs hypnotiques.

Une poésie engagée, entre créole et français, qui chante un monde en dérive mais toujours plein d’espoir.

L’énergie solaire d’un groupe qui fait vibrer le “village musical global”. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

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English : La Naute Grèn Sémé

L’événement La Naute Grèn Sémé Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine