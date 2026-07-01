Informations pratiques

Champagnat

La Naute KARPATT

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Vous reprendrez bien un peu de soleil ?

Depuis plus de vingt ans, le trio de bourlingueurs Karpatt sème ses chansons sans frontières à travers le monde, des petits bars jusqu’aux grandes scènes comme l’Olympia. Leurs nombreux voyages, de l’Amérique Centrale à l’Inde, nourrissent une musique riche et chaleureuse où se croisent chanson française, jazz manouche, rock, et rythmes sud-américains (salsa, rumba).

Avec leur album “En escale”, enregistré en live pour transformer l’inertie du passé récent en une irrésistible énergie salvatrice, le groupe nous invite plus que jamais à la danse.

Préparez-vous à partager un pur moment de convivialité

Des histoires pleines d’humanité, peuplées de personnages hauts en couleur, de mélancolie et de souvenirs tendres.

Un cocktail musical redoutable, rehaussé de cuivres et de petites touches électro. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

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English : La Naute KARPATT

L’événement La Naute KARPATT Champagnat a été mis à jour le 2026-07-04 par Marche et Combraille en Aquitaine