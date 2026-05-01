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La Nauve | Soirées Braséro Hôtel & Jardin La Nauve Cognac

La Nauve | Soirées Braséro Hôtel & Jardin La Nauve Cognac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Hôtel & Jardin La Nauve

Adresse : 12 rue de la Nauve

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 50 50 50

Cognac

La Nauve | Soirées Braséro

Hôtel & Jardin La Nauve 12 rue de la Nauve Cognac Charente

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14

Soirées spéciales Braséro dans les jardins de l’hôtel.
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Hôtel & Jardin La Nauve 12 rue de la Nauve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 48 17 03 70 

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English :

Special Braséro evenings in the hotel gardens.

L’événement La Nauve | Soirées Braséro Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac

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