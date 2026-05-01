La Nauve | Soirées Braséro Hôtel & Jardin La Nauve Cognac
La Nauve | Soirées Braséro Hôtel & Jardin La Nauve Cognac vendredi 3 juillet 2026.
Cognac
La Nauve | Soirées Braséro
Hôtel & Jardin La Nauve 12 rue de la Nauve Cognac Charente
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-17 2026-08-07 2026-08-14
Soirées spéciales Braséro dans les jardins de l’hôtel.
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Hôtel & Jardin La Nauve 12 rue de la Nauve Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 48 17 03 70
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English :
Special Braséro evenings in the hotel gardens.
L’événement La Nauve | Soirées Braséro Cognac a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Cognac
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