La Nef Comme un dimanche Goodbye Karelle + Martial Arts La Nef Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

La Nef Comme un dimanche Goodbye Karelle + Martial Arts

La Nef 48 Rue Louis Pergaud Angoulême Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 16:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

Avant-gardiste et intense, Goodbye Karelle mêle spoken word et pop alternative dans des chansons intimes et viscérales. Martial Arts, figure montante du post-punk de Manchester, livre des concerts habités, entre énergie brute et engagement politique.

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La Nef 48 Rue Louis Pergaud Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

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English :

Avant-garde and intense, Goodbye Karelle blends spoken word and alternative pop into intimate, visceral songs. Martial Arts, a rising star of Manchester’s post-punk scene, delivers energetic live performances that blend raw energy with political activism.

L’événement La Nef Comme un dimanche Goodbye Karelle + Martial Arts Angoulême a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême