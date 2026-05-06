La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt! rue Louis Pergaud Angoulême
samedi 17 octobre 2026 · rue Louis Pergaud · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt!
rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Présentation d’un justificatif obligatoire. Pour les personnes de 12 à 25 ans inclus (la date du concert faisant référence). Pour les personnes étudiantes dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour les usagers des structures partenaires ( (La Sirène, Les Abattoirs, Le Confort Moderne, Le Sans Réserve ).
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
En mai 25, la soirée La Bascule marquait le coup d’envoi des travaux et le lancement d’une programmation itinérante. C’est maintenant le temps des (re)trouvailles.
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rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
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English :
On May 25, the La Bascule evening event marked the start of construction and the launch of a traveling program. Now is the time for (re)unions.
L’événement La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt! Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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