La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt! rue Louis Pergaud Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt!

rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Présentation d’un justificatif obligatoire. Pour les personnes de 12 à 25 ans inclus (la date du concert faisant référence). Pour les personnes étudiantes dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour les usagers des structures partenaires ( (La Sirène, Les Abattoirs, Le Confort Moderne, Le Sans Réserve ).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

En mai 25, la soirée La Bascule marquait le coup d’envoi des travaux et le lancement d’une programmation itinérante. C’est maintenant le temps des (re)trouvailles.

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rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

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English :

On May 25, the La Bascule evening event marked the start of construction and the launch of a traveling program. Now is the time for (re)unions.

L’événement La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt! Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême