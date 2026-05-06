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AGENDA · Angoulême

La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt! rue Louis Pergaud Angoulême

samedi 17 octobre 2026 · rue Louis Pergaud · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
rue Louis Pergaud
Adresse
La Nef
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
13 13 13 Tarif réduit Présentation d'un justificatif obligatoire. Pour les personnes de 12 à 25 ans inclus (la date du concert faisant référence). Pour les personnes étudiantes dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour les usagers des structures partenaires ( (La Sirène, Les Abattoirs, Le Confort Moderne, Le Sans Réserve ).

Angoulême

La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt!

rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit
Présentation d’un justificatif obligatoire. Pour les personnes de 12 à 25 ans inclus (la date du concert faisant référence). Pour les personnes étudiantes dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour les usagers des structures partenaires ( (La Sirène, Les Abattoirs, Le Confort Moderne, Le Sans Réserve ).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

En mai 25, la soirée La Bascule marquait le coup d’envoi des travaux et le lancement d’une programmation itinérante. C’est maintenant le temps des (re)trouvailles.
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rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00  info@lanef-musiques.com

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English :

On May 25, the La Bascule evening event marked the start of construction and the launch of a traveling program. Now is the time for (re)unions.

L’événement La Nef Maddy street + Projector + Pamela + Echt! Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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