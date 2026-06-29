La Nef Pierre de Maere + première partie rue Louis Pergaud Angoulême vendredi 27 novembre 2026.

Angoulême

La Nef Pierre de Maere + première partie

rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

C’est avec une certaine idée de la flamboyance que Pierre de Maere, jeune auteur-compositeur de 24 ans, a fait une entrée fracassante dans la pop francophone.

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rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

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English :

It was with a certain flair that Pierre de Maere, a 24-year-old singer-songwriter, made a sensational debut on the French-language pop scene.

L’événement La Nef Pierre de Maere + première partie Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême