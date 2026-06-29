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La Nef Pierre de Maere + première partie rue Louis Pergaud Angoulême

La Nef Pierre de Maere + première partie rue Louis Pergaud Angoulême vendredi 27 novembre 2026.

Lieu
rue Louis Pergaud
Adresse
La Nef
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Tarif
24 24 24

Angoulême

La Nef Pierre de Maere + première partie

rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

C’est avec une certaine idée de la flamboyance que Pierre de Maere, jeune auteur-compositeur de 24 ans, a fait une entrée fracassante dans la pop francophone.
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rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00  info@lanef-musiques.com

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English :

It was with a certain flair that Pierre de Maere, a 24-year-old singer-songwriter, made a sensational debut on the French-language pop scene.

L’événement La Nef Pierre de Maere + première partie Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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