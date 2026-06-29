La Nef ST Graal Rue Louis Pergaud Angoulême

Angoulême

La Nef ST Graal

Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Les extraordinaires histoires d’amour de St Graal portent sa marque une énergie skate pop avec guitares incisives, pulse électro et voix auto-tunées, un rythme dansant et des textes imagés et romantiques (mais pas que).

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Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

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English :

%AB The extraordinary love stories of St Graal %BB bear his hallmark: a %Eskate pop energy with sharp guitars, an %Eelectro beat, and auto-tuned vocals, a danceable rhythm, and imaginative, romantic lyrics (but not only that).

L’événement La Nef ST Graal Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême