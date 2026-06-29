La Nef ST Graal Rue Louis Pergaud Angoulême
La Nef ST Graal Rue Louis Pergaud Angoulême jeudi 8 octobre 2026.
Angoulême
La Nef ST Graal
Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Les extraordinaires histoires d’amour de St Graal portent sa marque une énergie skate pop avec guitares incisives, pulse électro et voix auto-tunées, un rythme dansant et des textes imagés et romantiques (mais pas que).
.
Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%AB The extraordinary love stories of St Graal %BB bear his hallmark: a %Eskate pop energy with sharp guitars, an %Eelectro beat, and auto-tuned vocals, a danceable rhythm, and imaginative, romantic lyrics (but not only that).
L’événement La Nef ST Graal Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Conférence Henri Rousseau l’ambition de la peinture Espace Franquin Angoulême 29 juin 2026
- Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Archives Départementales de la Charente Angoulême 1 juillet 2026
- Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême 1 juillet 2026
- Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême 1 juillet 2026
- Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême 2 juillet 2026