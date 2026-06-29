La Nef The Inspector Cluzo + 1er partie rue Louis Pergaud Angoulême

Angoulême

La Nef The Inspector Cluzo + 1er partie

rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif réduit

Présentation d’un justificatif obligatoire. Pour les personnes de 12 à 25 ans inclus (la date du concert faisant référence). Pour les personnes étudiantes dans un établissement d’enseignement supérieur. Pour les usagers des structures partenaires ( (La Sirène, Les Abattoirs, Le Confort Moderne, Le Sans Réserve ).

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Les deux paysans gascons de The Inspector Cluzo ont sorti en juin 2025 leur 10ᵉ album, LESS IS MORE, en totale indépendance sur leur propre label, comme depuis leurs débuts il y a 20 ans.

.

rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The two Gascon farmers from The Inspector Cluzo released their 10th album, *LESS IS MORE*, in June 2025, completely independently on their own label, just as they have done since their debut 20 years ago.

L’événement La Nef The Inspector Cluzo + 1er partie Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême