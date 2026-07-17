La Nièvre dans l’objectif, Centre des Archives historiques de la Nièvre, Nevers

Informations pratiques

La Nièvre dans l’objectif 9 mars – 28 octobre 2027 Centre des Archives historiques de la Nièvre Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-09T09:00:00+01:00 – 2027-03-09T12:00:00+01:00

Fin : 2027-10-28T13:30:00+02:00 – 2027-10-28T17:30:00+02:00

L’exposition est consacrée à la photographie, aux hommes et aux femmes qui l’ont portée et à son apport pour écrire et raconter l’histoire du département de la Nièvre et des Nivernais. Des fonds photographiques peu connus sont présentés ainsi que le travail des nombreux photographes qui ont œuvré dans la Nièvre. Certains d’entre eux, éditeurs de cartes postales, ont laissé une empreinte indélébile pour l’historien d’aujourd’hui comme pour tout public intéressé par la recherche des traces iconographiques du passé.

Plus de renseignements sur https://archives.nievre.fr

Centre des Archives historiques de la Nièvre 1 rue Charles-Roy, Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://archives.nievre.fr »}]

L’exposition est consacrée à la photographie, aux hommes et aux femmes qui l’ont portée et à son apport pour écrire et raconter l’histoire du département de la Nièvre et des Nivernais. Des fonds peu…

Photographie prise par Louis Guénot, septembre 1894. Archives départementales de la Nièvre, fonds Bendell, 200J.