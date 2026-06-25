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AGENDA · Sète

LA NOCE D’ALFONSE | CIRQUE D’ALFONSE Sète

vendredi 11 décembre 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Adresse
Avenue Victor Hugo
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
8 8 27

Sète

LA NOCE D’ALFONSE | CIRQUE D’ALFONSE

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11 2026-12-12

Retour en fanfare pour le Cirque Alfonse avec une célébration débridée comme il en a le secret ! On retrouve ici la signature du Cirque Alfonse irrévérence, audace, poésie et musique live. Énergie brute et virtuosité sans filet sont de la fête. Les mariés également !

En savoir plus www.tmsete.com   .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie  

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English :

L’événement LA NOCE D’ALFONSE | CIRQUE D’ALFONSE Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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