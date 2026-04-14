La nuit à 360°, Micro-Folie de La Ciotat, La Ciotat

La nuit à 360° Samedi 23 mai, 19h00 Micro-Folie de La Ciotat Bouches-du-Rhône

6 casques de réalité virtuelle, dans la limite des places disponibles, à partir de 13 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Durant cette ouverture exceptionnelle à l’occasion de La Nuit des Musées 2026, venez découvrir nos plus beaux documentaires Arte à explorer en immersion totale grâce à nos casques de réalité virtuelle. De Manet au Caravage, de Pompei au Mont Blanc, vous serez le point central d’un contenu à 360°.

Micro-Folie de La Ciotat 4 place Esquiros, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 07 65 63 91 48 https://www.laciotat.com/culture-et-patrimoine/micro-folie-la-ciotat Érigée à partir de 1630 pour le compte de la confrérie des Pénitents Noirs, la chapelle Sainte-Anne, inscrite au titre des monuments historiques de France, accueille depuis le 15 février 2024 la Micro-Folie de La Ciotat.

La Micro-Folie, lieu de vie culturel, intergénérationnel, convivial et gratuit, permet de découvrir à côté de chez soi, les trésors des plus grandes institutions nationales et internationales partenaires du dispositif.

En rendant accessible l’histoire de l’art et les expositions, la Micro-Folie est un tremplin vers le patrimoine et une passerelle vers la porte d’entrée des musées. Les lieux de stationnements proches sont le Parking de Verdun, le Parking de la Pétanque ainsi que le Parking du Port de Plaisance.

Arrêt de bus « République » desservi par les lignes 10, 20, 21, 52, 30 et 31.

Accès PMR

Durant cette ouverture exceptionnelle à l’occasion de La Nuit des Musées 2026, venez découvrir nos plus beaux documentaires Arte à explorer en immersion totale grâce à nos casques de réalité De Manet…

Fukusa à décor de blaireau au clair de lune (Tanuki no hara tsuzumi) © Lyon, musée des Tissus – Pierre Verrrier