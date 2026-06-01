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La Nuit à la Cité L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

La Nuit à la Cité L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

La Nuit à la Cité L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz samedi 27 juin 2026.

Lieu : L'Arsenal Jean-Marie Rausch

Adresse : 3 Avenue Ney

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

La Nuit à la Cité

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Pour clôturer une saison d’émotions et de rencontres, venez découvrir toutes les musiques au cours d’une Nuit à la Cité. L’Orchestre national de Metz Grand Est et de nombreux artistes représentant toutes les esthétiques musicales vous accueillent à l’Arsenal pour une nuit envoûtante, du chant grégorien aux musiques électroniques, en passant par la musique symphonique, la musique drone, le jazz et l’intimité de la musique ancienne.Tout public
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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

To wrap up a season full of excitement and new encounters, come discover a wide variety of music during a Night in the City. The Metz Grand Est National Orchestra and numerous artists representing a wide range of musical styles welcome you to the Arsenal for a spectacular night—from Gregorian chant to electronic music, including symphonic music, drone music, jazz, and the intimacy of early music.

L’événement La Nuit à la Cité Metz a été mis à jour le 2026-06-18 par AGENCE INSPIRE METZ

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