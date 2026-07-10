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AGENDA · Pluméliau-Bieuzy

La nuit dans les landes Pluméliau-Bieuzy

mercredi 12 août 2026 · Pluméliau-Bieuzy

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Lande du Crano
Ville
56310 Pluméliau-Bieuzy
Département
Morbihan
Tarif

Pluméliau-Bieuzy

La nuit dans les landes

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

À la tombée de la nuit, explorez la lande du Crano à la rencontre de sa faune nocturne chauves-souris, mammifères et le fascinant Engoulevent d’Europe, cet oiseau aussi discret que mystérieux.
De 21h à 23h À partir de 5 ans Prévoir une lampe. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature.   .

Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96 

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English :

L’événement La nuit dans les landes Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté

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