La nuit dans les landes Pluméliau-Bieuzy
mercredi 12 août 2026 · Pluméliau-Bieuzy
Informations pratiques
Pluméliau-Bieuzy
La nuit dans les landes
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
À la tombée de la nuit, explorez la lande du Crano à la rencontre de sa faune nocturne chauves-souris, mammifères et le fascinant Engoulevent d’Europe, cet oiseau aussi discret que mystérieux.
De 21h à 23h À partir de 5 ans Prévoir une lampe. Gratuit sur inscription auprès de Centre Bretagne Nature. .
Lande du Crano Pluméliau-Bieuzy 56310 Morbihan Bretagne +33 6 10 62 62 96
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English :
L’événement La nuit dans les landes Pluméliau-Bieuzy a été mis à jour le 2026-07-10 par OT BAUD Communauté
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