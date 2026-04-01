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La Nuit de la Glace à Neuilly-sur-Marne Patinoire de Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne

La Nuit de la Glace à Neuilly-sur-Marne Patinoire de Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne

La Nuit de la Glace à Neuilly-sur-Marne Patinoire de Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne samedi 18 avril 2026.

Lieu : Patinoire de Neuilly-sur-Marne

Adresse : 1 Avenue Léon Blum

Ville : 93330 Neuilly-sur-Marne

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif : <p>De 14h à 18h : Démonstrations sportives gratuites des clubs de la patinoire.</p><p> 20h - 1h30 : Séance publique avec DJ, payante.</p><p></p><p><b>Tarifs :</b></p><p>Entrée adulte avec patins : 9€</p><p>Entrée enfant avec patins : 7€50</p>

– Un événement incontournable dans la seule patinoire de Seine-Saint-Denis.

– Un accès à la glace de 20h à 1h30.

– Une soirée festive avec un DJ.

– Une buvette associative sera ouverte.

– Des démonstrations gratuites de 14h à 18h avec les clubs de la patinoire : patinage artistique, patinage de vitesse et hockey-sur-glace avec Les Bisons.

– À partir de 20h, entrée avec location de patins à 9€, et 7€50 pour les enfants.

– Accessible depuis Paris avec le RER A (Neuilly-Plaisance) et le bus 203 au pied de la patinoire.

À Neuilly-sur-Marne, l’unique patinoire de Seine-Saint-Denis vous attend le samedi 18 avril pour une soirée festive exceptionnelle et une après-midi de démonstrations avec les clubs sportifs. Glissez et dansez sur la glace jusqu’au bout de la nuit avec notre DJ !
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 01h30
payant

De 14h à 18h : Démonstrations sportives gratuites des clubs de la patinoire.

20h – 1h30 : Séance publique avec DJ, payante.

Tarifs :

Entrée adulte avec patins : 9€

Entrée enfant avec patins : 7€50

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T04:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T01:30:00+02:00

Patinoire de Neuilly-sur-Marne 1 Avenue Léon Blum  93330 Neuilly-sur-Marne
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