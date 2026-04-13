Balade à vélo, Parc départemental de la Haute-île, Neuilly-sur-Marne

Balade à vélo Dimanche 10 mai, 14h00 Parc départemental de la Haute-île Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:00:00+02:00

Découvrez la richesse de la biodiversité du parc de la Haute-Île lors d’une balade guidée à vélo à travers ses milieux naturels préservés. Une sortie idéale pour observer faune et flore tout en parcourant le site autrement. Vélos non fournis.

Avec Nathalie Levy, guide conférencière

RDV sur le parking du Parc accès avenue Jean-Jaurès , parc de la Haute-Ile

Adulte et enfants à partir de 10 ans.

Parc départemental de la Haute-île 34 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ »}]

Découvrez la richesse de la biodiversité du parc de la Haute-Île lors d’une balade guidée à vélo à travers ses milieux naturels préservés. Vélos non fournis. Avec Nathalie Levy, guide conférencière

département de la seine saint denis