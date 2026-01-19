La Nuit de la Guitare 6e édition Théâtre Comœdia Aubagne

La Nuit de la Guitare 6e édition

Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le rendez-vous de la guitare à Aubagne !

Après plusieurs éditions à succès, La Nuit de la guitare revient pour une édition spéciale.

Carte blanche à Juan Carmona, l’une des plus grandes figures du flamenco, compositeur

et guitariste virtuose qui réunit à ses côtés une pléiade d’artistes autour de son instrument

de prédilection la Guitare. .

Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The guitar rendez-vous in Aubagne!

After several successful editions, La Nuit de la guitare returns for a special edition.

