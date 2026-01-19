La Nuit de la Guitare 6e édition Théâtre Comœdia Aubagne
La Nuit de la Guitare 6e édition Théâtre Comœdia Aubagne samedi 21 mars 2026.
La Nuit de la Guitare 6e édition
Samedi 21 mars 2026 à partir de 20h. Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le rendez-vous de la guitare à Aubagne !
Après plusieurs éditions à succès, La Nuit de la guitare revient pour une édition spéciale.
Carte blanche à Juan Carmona, l’une des plus grandes figures du flamenco, compositeur
et guitariste virtuose qui réunit à ses côtés une pléiade d’artistes autour de son instrument
de prédilection la Guitare. .
Théâtre Comœdia Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The guitar rendez-vous in Aubagne!
After several successful editions, La Nuit de la guitare returns for a special edition.
L’événement La Nuit de la Guitare 6e édition Aubagne a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile