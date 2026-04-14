La nuit de la licorne – Jeux d’ombres, Chapelle Foujita, Reims

La nuit de la licorne – Jeux d’ombres Samedi 23 mai, 20h30 Chapelle Foujita Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

En résonance avec la thématique de cette édition dédiée au monde animal, le Jardin Parallèle propose une intervention sensible et marionnettique. Elle s’inspire de l’univers graphique et symbolique de Foujita, et plus précisément de la figure de sa licorne, étrange et merveilleuse.Le jardin de la chapelle se mue en espace de déambulation, de manipulation et d’imaginaire partagé. La licorne en lumière noire, manipulée à plusieurs mains, devient rêverie mouvante qui circule et fait apparition dans le jardin.

Chapelle Foujita 33 Rue du Champ de Mars, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 0326353600 https://musees-reims.fr/fr/musees/la-chapelle-foujita Le peintre dorigine japonaise Tsugouharu Foujita sest converti en 1959 à la religion catholique, à la suite dune expérience mystique vécue à la basilique Saint-Rémi de Reims. Prenant à cette occasion le prénom de Léonard, il a exprimé le désir de décorer cette chapelle. Celle-ci, édifiée en 1966 sur un terrain offert par René Lalou, directeur de la maison de champagne Mumm, est dessinée dans un style dinspiration romane. La décoration est entièrement conçue par Foujita, qui a fourni les dessins et maquettes des vitraux et des sculptures. L’intérieur est orné de fresques réalisées directement par lartiste et utilisant la technique traditionnelle “a fresco”. La chapelle Notre-Dame-de-la-Paix est consacrée le 1er octobre 1966. Léonard Foujita et son épouse Kimiyo y sont inhumés. En bus : ligne 7- arrêt Foujita. En tram : lignes A et B – arrêt Schneiter.

En résonance avec la thématique de cette édition dédiée au monde animal, le Jardin Parallèle propose une intervention sensible et marionnettique. Elle s’inspire de l’univers graphique et symbolique à…

(c) Chapelle Foujita, Ville de Reims, 2025.