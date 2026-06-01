La nuit de la lumière au Vergétaliya ! Vivez le jardin autrement !, Vergétaliya, Le Moule

La nuit de la lumière au Vergétaliya ! Vivez le jardin autrement ! Samedi 6 juin, 18h00 Vergétaliya Guadeloupe

Places limitées sur réservation. paiement espèces uniquement. 15€ adultes 10€ enfants. Ti-banc ou tapis de sol. Repas végétarien en sup.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T04:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T04:00:00+02:00

Venez remplir vos yeux et éveiller vos sens aux beautés nocturnes d’un jardin extraordinaire !

Vivez le jardin autrement, en chanson, en contes, en slam autour du feu. Discussions sur les « jardins de lumière ».

– Dégustez notre collation de bienvenue,

– Assistez à l’ouverture de la fleur de Pitaya et initiez-vous à sa pollinisation (option),

– Possibilité de diner sur place un savoureux repas du jardin (option)

– N’oubliez-pas votre tapis de sol ou ti-banc…

Vergétaliya Letaye Le Moule 97160 Guadeloupe Guadeloupe 0690 85 82 50 [{« type »: « phone », « value »: « 0690 85 82 50 »}, {« type »: « email », « value »: « annouayvwesa1@gmail.com »}] Le Vergétaliya est un jardin nourricier cultivé avec amour sans intrant où la faune et la flore se développent en harmonie. Son créateur est un passionné du vivant qui s’est reconverti après un accident du travail. L’équipe du Vergétaliya propose des visites guidées de groupes, des ateliers cuisine « repas d’Antan de la fourche à la fourchette », des activités diverses autour du jardin, de la faune et flore ainsi que de la protection de l’environnement. Lieu non fumeur, ni alcool. Parking. Toilette sèche. Accès PMR sur une partie. Prévoir ti-bac, couï, timbale et couverts non jetables.

Venez remplir vos yeux et éveiller vos sens aux beautés nocturnes d’un jardin extraordinaire !

©Marijosé Nagapin