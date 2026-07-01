La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique, La Chambre, Strasbourg

Informations pratiques

La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique 18 – 20 mars 2027 La Chambre Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T12:00:00+01:00 – 2027-03-18T23:59:00+01:00

Fin : 2027-03-20T12:00:00+01:00 – 2027-03-20T23:59:00+01:00

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe et en mouvement dans des lieux hors du commun. Cette proposition se déploie à Marseille, Lorient, Strasbourg, Rémire-Montjoly (Guyane), Le Vigan ( Cévennes).

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Ainsi, trois jours durant, les Strasbourgeois·e·s d’un jour ou de toujours pourront découvrir une série d’installations et de projections dans des lieux insolites, au fil d’un parcours entre les quartiers Gare, Krutenau et le campus de l’université Esplanade.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

La Chambre 4 Place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est 0388366538 http://www.la-chambre.org

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe …

Vue de l’installation Silently Blowing Almost Every Building on de Marc Lathuillière, La Nuit de l’Instant 2016 © Les ateliers de l’image / Centre Photographique Marseille.