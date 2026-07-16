La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique, Stimultania, Strasbourg

Informations pratiques

La Nuit de l’Instant / La Traversée Photographique 18 – 20 mars 2027 Stimultania Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T12:00:00+01:00 – 2027-03-18T23:59:00+01:00

Fin : 2027-03-20T12:00:00+01:00 – 2027-03-20T23:59:00+01:00

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe et en mouvement dans des lieux hors du commun. Cette proposition se déploie à Marseille, Lorient, Strasbourg, Rémire-Montjoly (Guyane), Le Vigan ( Cévennes).

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Ainsi, trois jours durant, les Strasbourgeois·e·s d’un jour ou de toujours pourront découvrir une série d’installations et de projections dans des lieux insolites, au fil d’un parcours entre les quartiers Gare, Krutenau et le campus de l’université Esplanade.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Stimultania 33 rue Kageneck Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0388236311 https://stimultania.org https://www.instagram.com/stimultania/;https://www.facebook.com/StimultaniaPhotographie/;https://www.youtube.com/@StimultaniaStrasbourg;https://www.linkedin.com/company/stimultania/ Depuis 1987, Stimultania Pôle de photographie est au carrefour des interrogations de ce monde. Stimultania défend une photographie en prise avec l’Homme, une photographie debout, investie, sans distance frileuse, vive et écorchée. Son objectif : faire découvrir – dans les meilleures conditions – des œuvres photographiques et donner au regardeur la possibilité de vivre des expériences individuelles et collectives, d’exprimer des critiques. Stimultania travaille dans le champ de l’éducation à et par l’image photographique en développant notamment un outil pédagogique innovant, LES MOTS DU CLIC.

Lieu unique pour ne pas dire mythique, le premier établissement de Stimultania, fondé en 1987 à Strasbourg, est un lieu d’exposition et un pôle de ressource. C’est aussi un espace de rencontre, de liberté et parfois de résistance. Le second établissement, ouvert en 2014 à Givors, est dédié à l’accompagnement des résidences d’artistes et à la production d’œuvres collectives. Proche de la gare. Accessible en bus et tram.

Imaginé par le Centre Photographique Marseille, cet événement s’installe à l’occasion du Bicentenaire de la Photographie dans différentes villes de France valorisant le temps d’une nuit l’image fixe …

Vue de l’installation Silently Blowing Almost Every Building on de Marc Lathuillière, La Nuit de l’Instant 2016 © Les ateliers de l’image / Centre Photographique Marseille.