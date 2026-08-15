La Nuit de l’Orientation 2026 Palais des Congrès d’Arles Arles
lundi 2 novembre 2026 · Palais des Congrès d'Arles · Arles
Informations pratiques
Arles
La Nuit de l’Orientation 2026
Du 02/11 au 05/12/2026 tous les jours de 18h à 21h. Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-02 18:00:00
fin : 2026-12-05 21:00:00
Date(s) :
2026-11-02
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles organise le grand rendez-vous annuel dédié à l’orientation et aux parcours d’avenir.
La Nuit de l’Orientation revient pour sa 15e édition !
Pour les jeunes qui se posent des questions sur leur avenir ils trouveront des réponses lors de la Nuit de l’Orientation.
Cette soirée leur permettra de découvrir des métiers, des parcours et de construire leur futur sans stress ! Qu’ils soient collégiens, lycéens, étudiants ou même en reconversion professionnelle, cet évènement est l’occasion idéale pour échanger directement avec des professionnels de différents domaines.
Vous êtes une entreprise et souhaitez présenter votre métier ? Contactez-nous à nuitorientation@arles.cci.fr. .
Palais des Congrès d’Arles Avenue 1ère Division Française Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 08 21 palais.congres@arles.cci.fr
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English :
The Arles Region Chamber of Commerce and Industry is organizing the major annual event dedicated to career guidance and future career paths.
L’événement La Nuit de l’Orientation 2026 Arles a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de Tourisme d’Arles
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