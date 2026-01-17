La nuit de Noël Pont-de-Vaux
vendredi 4 décembre 2026 · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
La nuit de Noël
Grande Rue Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 19:00:00
fin : 2026-12-04 23:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Venez profiter d’une balade lumineuse et découvrez les stands d’artisans, créateurs ou associations locales. L’occasion rêvée de dénicher de jolis cadeaux ! Laissez-vous emporter par la magie de Noël ! La grande rue se transforme en un village enchanté !
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Grande Rue Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 35 79 39 ucap.ptvx@hotmail.fr
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English : Christmas night
Come and enjoy a luminous stroll and discover the stalls of local artisans, creators and associations. It’s the perfect opportunity to pick up some great gifts! Let yourself be carried away by the magic of Christmas! The high street is transformed into an enchanted village !
L’événement La nuit de Noël Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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