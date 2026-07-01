La nuit de tous les jazz(s), Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

La nuit de tous les jazz(s) Samedi 22 mai 2027, 18h30 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-22T18:30:00+02:00 – 2027-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-22T18:30:00+02:00 – 2027-05-22T22:00:00+02:00

Le Train Théâtre, Jazz Action Valence, Crest Jazz Vocal et Collectif Zebracorde présentent la 22e édition.

Guest : « Nowhere Out Quartet » – Pilc, Horellou, Bramerie, Galliano

Après une escapade hors les murs, à Crest en 2025, cette célébration du jazz et de ses musiciens, clin d’œil à la liberté et à l’impertinence de cette musique, revient au Train Théâtre !

Elle accueillera amoureux, fans, inconditionnels, curieux et même sceptiques, pour démontrer, s’il en était besoin, que cette musique métissée est bel et bien vivante ! La nuit s’animera aux sons de tous les jazz, autour d’un programme choisi et présenté par les quatre partenaires, tout en faisant la part belle aux musiciens régionaux.

Et pour cette 22e édition, un quartet exceptionnel, entre compositions originales et relectures audacieuses de standards, leur musique, nourrie d’improvisation, fait de chaque concert un voyage vibrant, intense et plein de surprises : liberté, énergie et interaction.

Un moment singulier, une conversation sans filet où la spontanéité façonne la musique en temps réel.

Du côté pratique, la formule reste inchangée : un seul billet pour la nuit.

Trois scènes. Une dizaine de concerts, des lieux d’échange et de convivialité, restauration sur place.

« Nowhere Out Quartet » : Jean-Michel Pilc : piano, Gaël Horellou : saxophone, Thomas Bramerie : contrebasse, Thomas Galliano : batterie

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 – « Nowhere out quartet » Pilc, Horelou, Bramerie, Galliano jazz musique

Philippe LEVY-STAB