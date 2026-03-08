La Nuit des Châteaux Valençay

La Nuit des Châteaux

2 rue de Blois Valençay Indre

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

2026-10-16

Qui n’a jamais rêvé de déambuler dans un château à la tombée de la Nuit ?

Partout en France, et ailleurs en Europe, Dartagnans vous invite à la 7ème édition de la Nuit des Châteaux. Près d’une centaine de monuments vous ouvrent en même temps leurs portes pour une expérience nocturne unique au monde

Du haut des remparts d’un château médiéval ou dans le parc romantique d’un château renaissance, découvrez les trésors de notre patrimoine au clair de lune. .

2 rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

English :

Who hasn’t dreamed of strolling through a castle at dusk?

