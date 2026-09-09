La nuit des communautés, Brest, Brest
jeudi 17 septembre 2026 · Brest
Informations pratiques
La nuit des communautés Jeudi 17 septembre, 18h00 Brest Finistère
Inscription gratuite mais obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Partez à la rencontre des communautés techniques bretonnes !
Vous connaissez la nuit au musée ?
Envie de vous immerger dans des contenus techniques passionnants durant plusieurs heures, accompagnée de pauses gourmandes et de quoi trinquer ?
Pour la Nuit des Communautés, nous avons invité les communautés tech à proposer des conférences : débutantes, intermédiaires ou expertes, à destination de toutes et tous.
Au programme de cette 3ème édition, on trouvera des sujets liés à la cybersécurité, au positionnement marketing, aux agents IA, aux bases de données et au développement informatique
Cette soirée, c’est : 8 conférences Techniques, dans 2 salles en simultanée, pendant 3h !
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Cet évènement est organisé avec cœur, depuis 3 ans maintenant, par Externatic – ADN Ouest & La French Tech Brest Bretagne Ouest
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Soirée networking
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