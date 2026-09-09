UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Brest

La nuit des communautés, Brest, Brest

jeudi 17 septembre 2026 · Brest

La nuit des communautés, Brest, Brest

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Brest
Adresse
29200 Brest
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif
Inscription gratuite mais obligatoire

La nuit des communautés Jeudi 17 septembre, 18h00 Brest Finistère

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Partez à la rencontre des communautés techniques bretonnes !

Vous connaissez la nuit au musée ?

Envie de vous immerger dans des contenus techniques passionnants durant plusieurs heures, accompagnée de pauses gourmandes et de quoi trinquer ?

Pour la Nuit des Communautés, nous avons invité les communautés tech à proposer des conférences : débutantes, intermédiaires ou expertes, à destination de toutes et tous.

Au programme de cette 3ème édition, on trouvera des sujets liés à la cybersécurité, au positionnement marketing, aux agents IA, aux bases de données et au développement informatique

Cette soirée, c’est : 8 conférences Techniques, dans 2 salles en simultanée, pendant 3h !

Cet évènement est organisé avec cœur, depuis 3 ans maintenant, par Externatic – ADN Ouest & La French Tech Brest Bretagne Ouest

Brest 29200 Brest Brest 29200 Lambézellec Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://celestial-infinity-698.notion.site/LA-NUIT-DES-COMMUNAUT-S-BRETONNE-201c5086a03a804a988be011d857a643 »}]
Soirée networking

À voir aussi à Brest (Finistère)