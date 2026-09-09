La nuit des communautés, Brest, Brest

Informations pratiques

La nuit des communautés Jeudi 17 septembre, 18h00 Brest Finistère

Inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Partez à la rencontre des communautés techniques bretonnes !

Vous connaissez la nuit au musée ?

Envie de vous immerger dans des contenus techniques passionnants durant plusieurs heures, accompagnée de pauses gourmandes et de quoi trinquer ?

Pour la Nuit des Communautés, nous avons invité les communautés tech à proposer des conférences : débutantes, intermédiaires ou expertes, à destination de toutes et tous.

Au programme de cette 3ème édition, on trouvera des sujets liés à la cybersécurité, au positionnement marketing, aux agents IA, aux bases de données et au développement informatique

Cette soirée, c’est : 8 conférences Techniques, dans 2 salles en simultanée, pendant 3h !

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Cet évènement est organisé avec cœur, depuis 3 ans maintenant, par Externatic – ADN Ouest & La French Tech Brest Bretagne Ouest

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Soirée networking