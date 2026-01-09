La nuit des doudous Nérac

La nuit des doudous

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, les doudous sont invités à passer la nuit à la médiathèque ! Après un temps de lecture par Marie-Edda, partagé en pyjama, les enfants confient leur doudou pour une nuit pleine de surprises. Une animation tendre et ludique, pensée pour les tout-petits et leurs familles.

30 min 1-5 ans Sur réservation. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

