La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency
La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency lundi 29 juin 2026.
Beaugency
La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale
Abbatiale Notre-Dame Beaugency Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29 21:00:00
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06
Participez à une visite de l’abbatiale Notre-Dame à Beaugency !
Dans le cadre de la 4ème édition de La Nuit des Églises , participez à une visite de l’abbatiale de Beaugency en suivant la visite des curieux !
Un accueil des curieux est proposé les lundis 29 juin et 6 juillet de 18h à 21h. .
Abbatiale Notre-Dame Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 28 93
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English :
Join us on a tour of the Beaugency Abbey Church as part of La Nuit des Eglises!
L’événement La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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