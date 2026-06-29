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La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency

La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency

La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency lundi 29 juin 2026.

Adresse
Abbatiale Notre-Dame
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
lundi 29 juin 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Beaugency

La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale

Abbatiale Notre-Dame Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 18:00:00
fin : 2026-06-29 21:00:00

Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06

Participez à une visite de l’abbatiale Notre-Dame à Beaugency !
Dans le cadre de la 4ème édition de La Nuit des Églises , participez à une visite de l’abbatiale de Beaugency en suivant la visite des curieux !

Un accueil des curieux est proposé les lundis 29 juin et 6 juillet de 18h à 21h.   .

Abbatiale Notre-Dame Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 28 93 

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English :

Join us on a tour of the Beaugency Abbey Church as part of La Nuit des Eglises!

L’événement La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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