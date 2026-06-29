La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency lundi 29 juin 2026.

Beaugency

La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale

Abbatiale Notre-Dame Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:00:00

fin : 2026-06-29 21:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-06

Participez à une visite de l’abbatiale Notre-Dame à Beaugency !

Dans le cadre de la 4ème édition de La Nuit des Églises , participez à une visite de l’abbatiale de Beaugency en suivant la visite des curieux !

Un accueil des curieux est proposé les lundis 29 juin et 6 juillet de 18h à 21h. .

Abbatiale Notre-Dame Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 28 93

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English :

Join us on a tour of the Beaugency Abbey Church as part of La Nuit des Eglises!

L’événement La Nuit des Église Visite des curieux de l’abbatiale Beaugency a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE