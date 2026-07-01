La Nuit des églises – 2026 à la Cathédrale de Lille, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

Informations pratiques

La Nuit des églises – 2026 à la Cathédrale de Lille Samedi 4 juillet, 18h30 Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:55:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:55:00+02:00

De 18H30 à MINUIT

La cathédrale vous accueille à la lueur de la bougie.

Venez (re)découvrir ce magnifique monument religieux néo-gothique fortement lié à l’histoire de la Ville de Lille, qui ne laisse personne indifférent devant sa surprenante façade contemporaine translucide.

18H30 CONCERT Lancement de l’édition 2026 du festival LES ESTIVALES DE LA TREILLE porté par l’association des « Amis de la Cathédrale ND de la Treille ».

GEOCHANG WIND ORCHESTRA, sous la direction du Maestro Lee GEON-HYEONG, en dialogue avec le MOON TRIO, ensemble franco–coréen.

Musique coréenne, traditionnelle et contemporaine.

Nous vous informons qu’une erreur s’est glissée dans le dépliant imprimé. Le programme présenté ci-dessus est la version correcte et fait référence. Nous vous remercions de votre compréhension.

20H LORCA Y CANCIONES POPULARES avec Juan SOCORRO et Aglaé DEGRYSE danseuse de l’association « Azafran Flamenco ».

20H30 VISITE DECOUVERTE DE LA « CRYPTE NEOGOTHIQUE »Ouverture jusque 22H30, Accès depuis le Transept Sud de la Cathédrale, prévoir file d’attente (Places limitées, temps de visite limité).

21H RECITAL DE PIANO donné par Salome JORDANIA, lauréate du concours « Les Etoiles du Piano ».

Liszt – Bénédiction de Dieu dans la solitude et Moussorgski – Tableaux d’une exposition.

22H30 RECITAL DE PIANO ET FLÛTE avec Elia GORA au piano et Aurélie FIOLET à la flûte.

Ryuichi Sakamoto, Saint-Saëns, Joe Hisaishi, Gounod, Ravel, Fauré, Grieg et Moussorgski.

23H30 OFFICE DES COMPLIES chanté par le Père Bruno MARY Recteur de la Basilique-cathédrale

En partenariat avec l’____Antenne lilloise de la Pastorale du Tourismedu Diocèse de Lille et l’association des Les Amis de la Cathédrale ND de la Treille.

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Dans le cadre de l’édition 2026 de cet événement national, la Cathédrale de Lille vous accueille en nocturne à la lueur de la bougie avec une programmation riche et éclectique.

Thomas SANCHEZ